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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة.. مراد مكرم ينشر كواليس الحلقة الأخيرة لمسلسل «صوت وصورة»|فيديو

صدى البلد

كشف الفنان مراد مكرم،  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، فيديو مع الفنان أحمد ماجد، والذى شاركه فى بطولة مسلسل "صوت وصورة".

ويظهر مكرم في الفيديو مع جمال، ويقول، "فاتكوا حاجة عمركوا ما هتشفوها.. لأنها ما تصورتش .. لما الضحية تعتدى على الجاني.. بذوقه وبقوله أنت اتجننت طار برة الكاميرا ".

 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة كشف هوية القاتل، وهو شقيق المحامي لطفي عبود، الذي يلعب دوره أحمد ماجد.

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مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

 

كما شاركت بموسم رمضان الماضي بمسلسل “وعود سخية”، وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.

 

العمل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نور محمود، سلوى خطاب، صفاء الطوخي، تيسير عبدالعزيز، سمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.

أحداث المسلسل الفنان مراد مكرم المسلسل حنان مطاوع سلوى خطاب

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