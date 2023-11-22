أخبار الفن: راندا البحيري تكشف كواليس مسلسل "شمال إجباري".. أول تعليق من عمرو وهبة بعد انتهاء "صوت وصورة"

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..
راندا البحيري تكشف كواليس مسلسل "شمال إجباري"
كشفت الفنانة راندا البحيري كواليس مسلسل “شمال إجبارى” ، حيث نشرت صورة تجمعها بالفنان محمد لطفى عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.
وعلقت على الصورة :"كواليس مسلسل شمال إجباري مع النجم الجميل بجد محمد لطفى".
أول تعليق من عمرو وهبة بعد انتهاء "صوت وصورة".. صور
وجه الفنان عمرو وهبة رسالة لصناع مسلسل “صوت وصورة ” بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل.
وكتب عمرو وهبة عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" الحمدلله .. شكرا لكل من كلمنى أو بعتلى رسالة ، او كتب كومنت حلو وأسف إنى مش بعرف أرد على واحد واحد .. هتوحشونى كلكلوت كرو وكاست ومشاهدين وربنا يكرم فى اللى جاى".
صلاح عبد الله: بقينا محتاجين هُدنة من المتابعة
كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه بتطبيق إكس:" دا إحنا بقينا محتاجين هُدنة من المتابعة فما بالكم بالأحباب في غزة .. #إرحمهم_يالله #أنصرهم_ياالله #عوضهم_ياالله"