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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من عمرو وهبة بعد انتهاء "صوت وصورة".. صور

صدى البلد

وجه الفنان عمرو وهبة رسالة لصناع مسلسل “صوت وصورة ” بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل.

وكتب عمرو وهبة عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" الحمدلله .. شكرا لكل من كلمنى أو بعتلى رسالة ، او كتب كومنت حلو وأسف إنى مش بعرف أرد على واحد واحد .. هتوحشونى كلكلوت كرو وكاست ومشاهدين وربنا يكرم فى اللى جاى". 

 

 

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة كشف هوية القاتل، وهو شقيق المحامي لطفي عبود، الذي يلعب دوره أحمد ماجد.

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

 

 

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

 

كما شاركت بموسم رمضان الماضي بمسلسل “وعود سخية”، وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.

 

العمل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نور محمود، سلوى خطاب، صفاء الطوخي، تيسير عبدالعزيز، سمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.

 

 

 

الفنان عمرو وهبة حنان مطاوع عمرو وهبة صوت وصورة مسلسل صوت وصورة

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