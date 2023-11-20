عايزين قطع لسانهم.. صلاح عبدالله ينفعل بسبب نجوى إبراهيم

وجهة الفنان صلاح عبدالله رسالة للإعلامية نجوى إبراهيم وذلك بعد ردها المؤثر على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».

وكتب صلا عبدالله :‏"اللي قالوا الكلام دا ياهانم لسانهُم عايز قطعُه ‏وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه".

وأضاف ؛" ‏ولما جيتلك مع بنتي من ٨ سنين تقريباً ومن كتر حبي فيكي وإحترامي وتقديري ليكي غنتلك"بإذن الله ليلة جميلة،مع ماما نجوى في بيت العيلة وزي ماشفتي الكلام البصل ياريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي إنتشر.

وخرجت الإعلامية والفنانة نجوي إبراهيم عن صمتها؛ لترد على منتقديها عبر السوشيال ميديا؛ بعدما وجهت رسالة مؤثرة كشفت من خلالها عن ما تعانيه من أمراض وسرطانات.

وقالت نجوى إبراهيم في برنامجها بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM،: "أنا أول مرة أقرأ كومنتات على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا، إنتو عايزيني أعتزل؟.

وأضافت نجوى إبراهيم: ما ضروري الواحد يعتزل، هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟، ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي؛ لأني اتخنقت وزهقت، مش على آخر عمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسكم، الناس بتستكر علينا الابتسامة، ومين قال إن كل الناس اللي بتضحك مبسوطة؟، ما تقولوا ما شاء الله.

واختتمت نجوى إبراهيم، حديثها، قائلة: أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة، وعندي سرطانات، وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم، ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكم