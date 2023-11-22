راندا البحيري تكشف كواليس مسلسل "شمال إجباري"

كشفت الفنانة راندا البحيري كواليس مسلسل “شمال إجبارى” ، حيث نشرت صورة تجمعها بالفنان محمد لطفى عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وعلقت على الصورة :"كواليس مسلسل شمال إجباري مع النجم الجميل بجد محمد لطفى".

مسلسل “شمال إجبارى” بطولة رندا البحيري ، صلاح عبدالله ، هاله فاخر، فراس سعيد ، عماد رشاد ، سامح السريطي، منير مكرم ، نوليا مصطفي اخراج محمد خضري تاليف خالد الغيطاني.

أثارت الفنانة راندا البحيري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها بوست عن قيام بلوجر بسبها عبر الرسائل الخاصة على حسابها الشخصي بعد عدم الرد عليها وطلبها دعمها.

وقالت البحيري عبر صفحتها الرسمية فيس بوك: "دي واحده كانت طالبه مساعده و اما مخدتش بالي من رسايل الother دخلت تشتمني عادي جدا و مستبيحه الموضوع و فاكره اننا ناس مبنحسش و فاكره كده اني لو اتكلمت عنها هبقي بشهرها.. هي في الرسالة الاولي كانت عايزه تتشهر و عايزاني ادعمها و اتكلم عنها معرفش ليه مع اني معرفتهاش تماما ولا عمري سمعت عنها بس عموما اديني اتكلمت عنك اهو".