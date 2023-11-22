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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله: بقينا محتاجين هُدنة من المتابعة

صدى البلد

كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه بتطبيق إكس:" دا إحنا بقينا محتاجين هُدنة من المتابعة ‏فما بالكم بالأحباب في غزة .. ‏⁧‫#إرحمهم_يالله‬⁩ ⁧‫#أنصرهم_ياالله‬⁩ ⁧‫#عوضهم_ياالله‬⁩"

نشر الفنان محمد صبحى صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بتطبيق التدوينات القصيرة "إكس"، وعلق عليها قائلا : "‏مع تلميذي وصديقي الغالي وحبيبي صلاح عبدلله.

ورد صلاح عبد الله‬⁩ عليه قائلًا: " أستاذي وتاج راسي وصاحب الفضل الذي لن أنساه ماحييت وناظر المدرسة التي كانت بداية إحترافي الحقيقي والتي تعلمت منها الكثير وهل ممكن أنسى أنك كنت السبب في أول ظهور لي في الـ تي ڤي من خلال مسلسلك العظيم ⁧‫#سنبل_بعد_المليون‬⁩".

وفاجأ الفنان محمد صبحي جمهوره برأيه بأنه ضد حملات مقاطعة المنتجات الغذائية المستوردة من أمريكا وإسرائيل.

وقال محمد صبحى فى مداخلة له فى القاهرة اليوم مع الفنان إدوارد: إن حملات المقاطعة التى تجتاح السوشيال ميديا لا تضر أمريكا بل تضر المصريين أنفسهم أو أصحاب المحلات الذين أشتروا هذه المنتجات.

وأضاف محمد صبحى: أرى أن من الأفضل أن يقوم بهذه الحملات المصريين فى الخارج الذين يعيشون فى أمريكا عليهم مقاطعة منتجاتهم وهو له تأثير أكبر.

مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

وحرص الفنان محمد صبحى على دعم فلسطين وذلك خلال اخر ليلة عرض لمسرحيته الأخيرة “عيلة اتعمل لها بلوك”.

وقام محمد صبحى برفع علم فلسطين عقب انتهاء العرض المسرحى “عيلة اتعمل لها بلوك”.

مسرحية  "عيلة اتعمل لها بلوك " يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة "استوديو الممثل ": وفاء صادق ، حمدي السيد ، كمال عطية ، مصطفي يوسف ، محمد يوسف ، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منة طارق ، ليلي فوزي ، محمود أبو هيبة ، محمد شوقي طنطاوي ، انجيليكا أيمن ، مايكل وليم.

المسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عوده ، والأشعار لعبد الله حسن ، والموسيقي والألحان لشريف حمدان ، والاستعراضات لمحمد سميح.

والمسرحية عن حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، تعرض في شكل كوميدي استعراضي غنائي.

وتعد مسرحية " عيلة اتعمل لها بلوك" ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشار إلى أن منصة watch it تعرض مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي على شاشتها بعد عرضها تلفزيونيا لأول مرة على قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم مسرحي بمدينة سنبل ، وتحقيقها نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي. 

الفنان صلاح عبد الله الفنان محمد صبحى النجم محمد صبحي الفنان الكبير صلاح عبد الله

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