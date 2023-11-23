وزير الري السابق: جسم السد العالي الأساسي في حالة ممتازة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق، إن الوزارة أجرت دراسة موسعة على كل المنشآت المائية في مصر وفي مقدمتها السد العالي، مع وضع أولويات للإحلال والتجديد، مثل إنشاء قناطر جديدة في أسيوط وديروط، قبل أن تخرج القناطر القديمة من الخدمة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن السد العالي منشأ منذ 60 عاما، والسدود تحتاج فحصا كاملا كل 5 أو 10 سنوات، واستغرقت دراسة السد العالي عامين، وأثبتت أن جسم السد الأساسي في حالة ممتازة.

وأوضح أن منخفض توشكى خضع لدراسة بهدف إنشاء قنطرة لتحمل الطوارئ، مثل انهيار سد النهضة مثلا، فنحن نضع في حساباتنا أسوأ الاحتمالات.