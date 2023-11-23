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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتشر في كل بلد.. منظمة الصحة تحذر من هذا الفيروس

صدى البلد

لا يزال "كوفيد 19" يمثل تهديدا  بشكل مطرد في جميع أنحاء العالم،  وذلك بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية من قبل ماريا فان كيرخوف إن الفيروس سارس-كوف-2، قد انتشر في كل بلد في الوقت الحالي ولا يزال يشكل تهديدا كبيرا 

و وفقا لما تناقلته وكالة فرانس برس من خلال قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة  يجب أن نكون يقظين وذلك لأن الفيروس قد ينتشر ويتطور ويتغير.

على الجانب الآخر حاليا هناك ثلاث متحورات جديدة  قد تثير القلق  وهي XBB.1.5 وXXB.1.16 وEG.5 وهي ست متحورات تعد قيد المراقبة.

ووفق كيرخوف و مقارنة بالمتحورات الفرعية الأخرى،  قد تم ملاحظة زيادة بطيئة في رصد تلك المتحورات في أنحاء العالم"

منظمة الصحة العالمية فيروس سارس

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