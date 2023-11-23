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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قطع رأس لاعب قفز بالمظلات.. إدانة صادمة لطيار فرنسي

صدى البلد

منعت الحكومة الفرنسية طيار من مزاولة مهنته بعد أن أقدم على قطع رأس أحد لاعبي القفز بالمظلات بطائرته، بعد خمسة أعوام على هذا الحادث الذي وقع في يوليو 2018.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يرجع هذا الحادث عندما قفز «نيكولا جالي» (40 عامًا) من الطائرة وتعرض للإصابة أثناء قفزه من الطائرة وتم قطع رأسه بجناح الطائرة، وقد تم إدانة الطيار، الذي لم يكشف عن هويته، بتهمة القتل غير العمد.

حكم قضاة محكمة "جنايات مونتوبان" حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ بحقه،وغُرمت جمعية مدرسة ميدي بيرينيه للقفز بالمظلات، التي كان الطيار يعمل لديها، بمبلغ 20 ألف يورو، وتم تعليق نصف هذا المبلغ.

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ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان"، عندما هبطت الطائرة، بدأ قائد الطائرة بالتوجه نحو مدرج المطار. 


وأفادت الصحيفة أيضًا أنه لم يتم الاتفاق على المسار الذي ستسلكه الطائرة قبل أن يقفز المظلي منها، وهذا يُعد خطأ كبير.

خلال جلسة الاستماع عُقدت في 19 سبتمبر ، أعرب محامي أقارب الضحية، «إيمانويل فرانك»، عن أسفه للإهمال والتقصير الواضح في هذه الحادثة من الطيار ومدرسة الطيران.

وأشار رئيس المحكمة في جنوب غرب فرنسا إلى أنه لم يكن هناك تواصل بين الضحية والطيار.

الحكومة الفرنسية الطيران القفز بالمظلات

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