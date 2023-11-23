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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقدمها ثقافة سيناء.. أنشطة فنية لرعاية وتنمية الموهوبين

أنشطة لاكتشاف المواهب
أنشطة لاكتشاف المواهب في سيناء

نظم فرع ثقافة شمال سيناء، احتفالية خاصة حول مواهب الشباب " ثقافة القرية "  بضاحية السلام بالعريش ،و ذلك ضمن أهداف الهيئة لرعاية وتنمية الموهوبين فى كافة المجالات.  تحت إشراف إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله، وذلك ضمن فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية التى تقيمها الهيئة العامة لقصور برئاسة عمرو البسيونى.

 

وقد  تضمنت الاحتفالية ، تقديم محاضرة توعوية لمعالجة إدمان تطور التكنولوجيا، ونتائج هذا التطور على عقلية المتابعين و المشاهدين، ومدى تأثيره على عقول ووقت المتابعين،  قدمها الدكتور. عبد الكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش.

 أعقبها أمسية شعرية للموهوبين من الشباب  بأبيات وقصائد شعرية متنوعة.،كما أقيمت ورشة فنية فى الرسم   تحت إشراف زينب محمد.

 واختتم اللقاء بتكريم الطالبات الموهوبين، وعرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية . بحضور محمود حنفى مدير الإدارة القانونية.

 

اكتشاف المواهب:

كما تم اكتشاف وتنمية مواهب الرواد فى " الرسم والشعر والغناء والمسرح والأداء الحركي " ..حيث تم تقديم فقرات فنية متنوعة لمسرح العرائس تحت إشراف  مدحت نجيب، وقد تم تكريم الطلبة الموهوبين والمتميزين , وذلك وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وفي نفس السياق.. نظم قصر ثقافة بئر العبد معرض لرسومات الرواد  الذي تضمن العديد من الموضوعات المتنوعة.

 

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سيناء أنشطة فنية ثقافة المواهب

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