فرج عامر يكشف مفاجأة حول موقف الأهلي من هذا اللاعب

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل جديدة عن كريستو لاعب النادي الأهلي وكتب عبر فيسبوك: “ الاهلي رفض اعارة كريستو لعدد من الاندية ”.

نجم الأهلي يهاجم كولر

أعلن التونسي محمد الضوي كريستو عن غضبه وعدم رضاه عن سياسة التدوير التي يتبعها مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مع لاعبي الفريق منذ بداية الموسم.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي، أن كريستو غير سعيد نهائيًا بالسياسة التي يتبعها مارسيل كولر معه وبات مصدوما من تجاهله بهذا الشكل، وعدم إشراكه في المباريات ومنحه نفس الفرصة مثل باقي زملائه.

وأضاف المصدر أن كريستو غاضب للغاية من كولر الذي منح أنتوني موديست الفرصة للمشاركة في المباريات على الرغم من تواضع مستوى اللاعب منذ التعاقد معه في الانتقالات الصيفية.