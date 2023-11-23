عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهية ولذيذة.. طريقة عمل دبابيس الدجاج بالشوفان.

دجاج بالشوفان
دجاج بالشوفان

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقه عمل دبابيس الفراخ حيث يعشق تناولها الكثير من الأطفال والكبار أيضًا، فهى تتميز كوجبة غذاء وهي دبابيس الدجاج بالشوفان او  الصحي في البيت
وفيما يلي خطوات عمل دبابيس الدجاج بالشوفان.

 

طريقة عمل دبابيس الدجاج بالشوفان:

المقادير:

‏-  1 كيلو دجاج دبابيس
‏-   كوب لبن رائب
‏-  1 كوب شوفان
‏-  2 فص ثوم مهروس
‏-  ½ معلقة صغيرة كزبرة جافة
‏-  ½ معلقة صغيرة ملح
‏-   معلقة صغيرة بابريكا
‏-   معلقة صغيرة بهارات دجاج
‏-   معلقة صغيرة زنجبيل
‏-  ½ معلقة صغيرة قرنفل
‏-  ½ معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  1/4 معلقة صغيرة جوزة الطيب

 

طريقة التحضير:

في وعاء عميق نخلط اللبن الرائب مع البهارات وجوزة الطيب والثوم ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

تغمس قطع الدجاج في التتبيلة وتقلب وتغطى وتوضع في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعتين.

في وعاء اخر نخلط الشوفان مع توابل التغليف.
نحضر دبابيس الدجاج وترفع من التتبيلة مع الاحتفاظ بأكبر كمية سائل ملتصق بها.

ثم توضع في خليط الشوفان وتقلب حتى تغطى تماما ثم ترص في وعاء مدهون بالزيت وتوضع في الفرن عند درجة حرارة 180 لحين النضوج.
تقدم ساخنة مع بطاطس محمرة وكاتشب.

شوفان دجاج دجاج بالشوفان دبابيس الدجاج التوابل التتبيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

لهذا السبب يخشى لاعبي الدوري المصري التعاقد مع بيراميدز

عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

موضوعات متعلقة

كيف تحمي نفسك من نزلات البرد في الشتاء؟.. خطوات فعالة حافظوا عليها

حتى لا يبتعدون عنكم أكثر وأكثر .. نصائح ذهبية للتقرب من طفلك

5 أسباب لظهور حب الشباب في الوجه.. لن تتوقعها

طبيبة تكشف فروقا جوهرية بين الحساسية والأرتيكاريا المزمنة.. خلوا بالكم

يمنحك الطاقة في برد الشتاء.. طريقة عمل طاجن العدس باللحم الضاني

تجعلك عرضة لجميع الامراض..علامات تحذيرية تشير الي ضعف جهاز المناعة

ما الفرق بين التثدي والدهون عند الرجال؟.. علامات غير متوقعة

نظام غذائي من "هي وبس" لإنقاص الوزن.. بدون دايت

ترشيحاتنا

مداهمات في 4 مناطق.. إجراء عاجل من ألمانيا ضد حماس ومؤيديها بالبلاد

الحرب تشتعل.. أعنف يوم بين إسرائيل وحزب الله| ماذا ينتظر لبنان بعد مقتل ابن الرعد؟

قطار وقف العدوان الإسرائيلي يصل فرنسا.. هل تستطيع باريس فعل شيء لغزة؟

يعادي المسلمين والمهاجرين.. اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات التشريعية في هولندا

سرقة قمصان لاعبي الزمالك من داخل النادي

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ