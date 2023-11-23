شهية ولذيذة.. طريقة عمل دبابيس الدجاج بالشوفان.

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقه عمل دبابيس الفراخ حيث يعشق تناولها الكثير من الأطفال والكبار أيضًا، فهى تتميز كوجبة غذاء وهي دبابيس الدجاج بالشوفان او الصحي في البيت

وفيما يلي خطوات عمل دبابيس الدجاج بالشوفان.

طريقة عمل دبابيس الدجاج بالشوفان:

المقادير:

‏- 1 كيلو دجاج دبابيس

‏- كوب لبن رائب

‏- 1 كوب شوفان

‏- 2 فص ثوم مهروس

‏- ½ معلقة صغيرة كزبرة جافة

‏- ½ معلقة صغيرة ملح

‏- معلقة صغيرة بابريكا

‏- معلقة صغيرة بهارات دجاج

‏- معلقة صغيرة زنجبيل

‏- ½ معلقة صغيرة قرنفل

‏- ½ معلقة صغيرة فلفل اسود

‏- 1/4 معلقة صغيرة جوزة الطيب

طريقة التحضير:

في وعاء عميق نخلط اللبن الرائب مع البهارات وجوزة الطيب والثوم ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

تغمس قطع الدجاج في التتبيلة وتقلب وتغطى وتوضع في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعتين.

في وعاء اخر نخلط الشوفان مع توابل التغليف.

نحضر دبابيس الدجاج وترفع من التتبيلة مع الاحتفاظ بأكبر كمية سائل ملتصق بها.

ثم توضع في خليط الشوفان وتقلب حتى تغطى تماما ثم ترص في وعاء مدهون بالزيت وتوضع في الفرن عند درجة حرارة 180 لحين النضوج.

تقدم ساخنة مع بطاطس محمرة وكاتشب.