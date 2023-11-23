لهذا السبب يخشى لاعبي الدوري المصري التعاقد مع بيراميدز

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف لاعبي الدوري المصري من التعاقد مع نادي بيراميدز.

وكتب عبر فيسبوك: “لاعبين مهمين في الدوري المصري يخشون التعاقد مع بيراميدز لان ادارة بيراميدز ترفض اي عروض لاي لاعب سواء احتراف او للدوري المحلي ، بيراميدز رفضت ٥ عروض احتراف لرمضان صبحي ،ورفض”.

الكرتي يغيب عن مواجهة مازيمبي

ويغيب الكرتي عن مباراة بيراميدز المقبلة في مواجهة مازيمبي الكونغولي المحدد لها السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن بيراميدز سيفتقد كذلك لجهود الدولي مصطفى فتحي بعد إصابته بمزق في العضلة الأمامية في المعسكر الأخير للمنتخب الوطني الأول.