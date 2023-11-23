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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: الدولة المصرية حولت فكرة تمكين الشباب من تجربة إلى مشروع متكامل|فيديو

صدى البلد

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حولت فكرة تمكين الشباب من تجربة إلى مشروع متكامل، لافتا إلى أن القيادة السياسية عملت على تأهيل وتدريب الشباب لضمان نجاح المشروع.

الشباب نجحوا في إثبات وجودهم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة سعت وعملت بقوة على تأهيل الشباب بالقدر الكافي من أجل وجودهم في المناصب القيادية والسياسية، موضحا أن الدولة أسندت العديد من المناصب القيادية للشباب في المؤسسات الحكومية بعد الحصول على التدريب سواء داخل مصر أو خارجها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه منذ 2019، في حركة المحافظين، بوجود نواب للمحافظين، بالإضافة إلى وجود الشباب في برلمان 2020، مبينا أن الشباب نجحوا في إثبات وجودهم بالنجاح الذي تم تحقيقه في العديد من المؤسسات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القيادة المصرية ، منحت هؤلاء الشباب طاقة أمل كبيرة للتعبير عن أنفسهم وهو ما تحقق، لافتا إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الشبابية في أنجاء الجمهورية، بالإضافة إلى تواجدهم في المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي.

الشباب مجلس الشيوخ محمود القط مصر القيادة السياسية

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