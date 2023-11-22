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الإشراف العام
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عضو مجلس الشيوخ: الحرب في غزة أصبحت حديث العالم أجمع

عماد الدين حسين الكاتب
عماد الدين حسين الكاتب الصحفي

قال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن قمة العشرين في الهند هي قمة افتراضية، والقمة الأصلية كانت منذ حوالي شهرين، والعالم كله أصبح منشغلا بقضية واحدة وهي قضية غزة، والجريمة الإنسانية التي تُرتكب داخل القطاع، لافتا إلى أن اللقاءات الدولية كلها تتحدث عن قطاع غزة، حتى الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت ولم يعد أحد يسمع عنها. 

عماد الدين حسين يتحدث عن تصريحات الرئيس السيسي 

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن حديث الرئيس اليوم عن قمة العشرين ليس غريبا أن يكون عن قطاع غزة، هو تحدث عن الأزمة العالمية، ولكن الحديث الأساسي كان عن قطاع غزة، "عدد كبير من الناس مش واخدة بالها إن القصة مش بس إسرائيل وفلسطين، ولكن هناك بعدا مهما متمثلا في الصراع الدولي، فيه جزء من المراقبين في العالم يجتمع حوالين أنه لا يمكن استبعاد الخلاف الروسي الأمريكي، والخلاف الصيني الأمريكي". 

 

واستكمل، أن حرب غزة أحيت مجموعة من الصراعات والتحديات، وكل طرف يحاول أن يمد مناطق نفوذه، والاستيلاء على مناطق نفوذ جديدة، ويجب على الجميع أن يكون واعيا بهذا المخطط. 

وواصل، أن الهدنة التي تم الإعلان عنها اليوم تكشف أن إسرائيل لم تحقق أي أهدافها في الحرب، سواء القضاء على المقاومة، أو فرض وجهة النظر الإسرائيلية أو إعادة الأسرى، وكل ذلك فشلوا فيه. 

 

وأشار إلى أن إسرائيل اضطرت مرغمة على الاتفاق على الهدنة، لأنه فشل في الحصول على الرهائن بقواته، وإسرائيل ستفكر بعد الهدنة للعودة من جديد. 

عضو مجلس الشيوخ النائب عماد الدين حسين الرئيس السيسي الأزمة الروسية الأوكرانية برنامج صالة التحرير عزة مصطفي

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