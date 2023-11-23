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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

كهربا
كهربا

تعيش الساحة الرياضية المصرية حالة من التوتر والترقب بسبب فسخ تعاقد محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الغريم التقليدي نادي الزمالك. ويعتبر هذا القرار أحد الأحداث المثيرة التي أثرت بشكل كبير على مسيرة اللاعب، وترتبت عليه تداولات واسعة في الساحة الرياضية.

تداولات وأثر القرار على مسيرة كهربا

وفي إطار الأحداث، لم يقتصر تأثير قرار فسخ التعاقد على الجوانب المالية فقط، بل امتد إلى الجوانب الفنية والرياضية. حيث تسببت الغرامة البالغة مليوني دولار والفائدة بنسبة 5% التي قررتها المحكمة الرياضية الدولية، في وضع كهربا في موقف صعب. وما يزيد من التحديات، هو استمراره في دفع فاتورة الزمالك خلال فترة الإيقاف، الأمر الذي أثر بشكل كبير على مشاركته في مباريات الأهلي المحلية.
 

كهربا الساحة الرياضية الأهلى الزمالك فسخ التعاقد الجوانب المالية دولار المنتخب

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