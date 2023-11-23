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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا .. التعليم تستكمل إجراءات التعاقد مع المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول الشهادات المؤمنة الخاصة بالمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم لاستكمال إجراءات التعاقد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن   الشهادات المؤمنة الخاصة بالمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم  ، وصلت إلى المديريات التعليمية أمس ، ليتم إنهاء إجراءات التعاقد مع  وتسليم العمل داخل المدارس لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس.


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الشهادات المؤمنة للمعلمين هى شهادات تثبت أن المعلم قد اجتاز الاختبار البدني واللياقة البدنية التى عقدت للمتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم فى إحدى الجهات السيادية.

 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الشهادات المؤمنة تعتبر مستندا أساسيا ضمن أوراق ومسوغات التعيين المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم .

وكان قد كشف النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن تفاصيل الاجتماع الذى عقدته لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة وبحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول ملف استبعاد المعلمين من مسابقة تعيينهم.

 

وقال قورة: رغم الاستياء الشديد من النواب والشارع المصرى حول النتائج الصادمة لما أسفرت نتائج مسابقة الـ 30 ألف معلم ، إلا إننا نحيى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على أدائه المتميز خلال الفترة التى تولى فيها الوزارة حتى الان للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها من أجل إخراج جيل المستقبل الذى سوف يقود البلاد كما أننى اشيد بموافقة وقراراته بوقف فساد العملية التعليمية والغش الجماعى بمحافظة سوهاج ومركز ومدينة دار السلام ووقف تحويلات الطلبة التى كانت تتم كل عام بهدف تيسير الغش الجماعى.

وحذر  قورة، من القرارات العشوائية وغير المدروسة التي أصابت الشارع المصرى بالغضب والدهشة بعد إستبعاد 14 ألف معلم ومعلمة من التعيين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بسبب" زيادة الوزن والقصر والحمل و حديثي الولادة " رغم اجتيازهم جميع الاختبارات مما أدى للقضاء على حلمهم فى التعيين رغم التزامهم بكافة الشروط والالتزامات .

وأكد  قورة  أمام وزيرى التربية والتعليم وشئون المجالس النيابية أن مثل هذه الشروط تأتى في الاتجاه المعاكس للمبادرة الرئاسية لسد العجز في المعلمين من خلال تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام بواقع 30 ألف معلم كل عام .

ووصف النائب أحمد عبد السلام قورة،  تلك الشروط الكارثية بمثابة تنمر واضح وصريح وإهدار لآدمية المتقدمين لتلك المسابقة وإخلال بمبدأ المساواة والعدالة وتؤثر على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مؤكداً أن ماحدث يعد مهزلة ومخالفة صريحة من وزارة التربية والتعليم للدستور المصرى الذى أقسمنا على احترامه خاصة المادة المادة 9 التي تنص على "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، و المادة 11 من الدستور على "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة عن أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى رده على تساؤلاتي وتساؤلات زملائى الأعضاء أننا حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز وإنه مازالت أمامهم الفرصة قائمة للتعيين مع إستكمال الأوراق المطلوبة منهم بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد مشيراً الى إن جميع المعلمين هم أبنائه ولن يضيع حق الـ 14 ألف معلم

وقال الوزير إن من تقدموا لهذة المسابقة 140 ألف ومن قام بعمل الاختبارات 105 ألف، ومن إجتاز تلك الاختبارات يزيد عن 28 ألف معلم ،وإن المستبعدين بسبب زيادة الوزن والقصر والحمل وحديثى الولادة لا يتعدوا 3150 معلم ومازالت لديهم الفرصة للتعيين .

وأشار وزير التربية والتعليم ، الى إن جميع من نجحوا في تلك المسابقة سوف يتم إخطارهم قريباً للتعيين طبقاً للموقع الجغرافى المقيم فية المعلم ، مشيراً الى إن لموازنة المالية لتعيين الـ 150 ألف معلم موجودة بالكامل .

وأكد الوزير أن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم تمت وفقًا لآليات محددة لانتقاء المعلمين الجدد واجتياز التدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية من قبل اختبارات وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن المسابقة تمت وفقا للقانون والوزارة معنية فقط بالجانب الفني للمعلم.

التعليم المعلمين مسابقة 30 ألف معلم

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