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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: رفع 50 حالة إشغال طريق للباعة الجائلين

صدى البلد

قال المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إنه بالتعاون بين قسم شرطة التعمير بالمدينة وإدارات الجهاز، تم شن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة.

وأضاف عصام الدين، أن الحملة أسفرت عن رفع 50 حالة إشغال طريق للباعة الجائلين من أمام المحال التجارية بالحي السكني الثاني بالمدينة، كما تم تحرير 15 محضر إشغال طريق لاستغلال الأرصفة في عرض منتجاتهم بالحي السكني الثاني بالمدينة، وتنفيذ قرار سحب لقطعة أرض إسكان اجتماعي بالمنطقة 4 بالمدينة، لعدم إثبات الجدية، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد رئيس الجهاز عدم التهاون مع جميع صور المخالفات والعشوائية، والتعامل معها بكل حسم وقوة طبقاً للقانون، وإزالة جميع وصلات المياه غير المشروعة والمستخدمة فى جميع الأغراض بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة، ومتابعة تنفيذ الحملات المكثفة بشكل شبه يومى.

اتخاذ الإجراءات اللازمة ازالة الاشغالات الإجراءات اللازمة اسكان اجتماعى الحملات المكثفة الحى السكنى المحال التجارية

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