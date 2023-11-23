رئيس جهاز مدينة العبور يتابع معدلات الإنجاز لمشروعات الطرق



يستمر جهاز مدينة العبور في مواصله حملاته الميدانية لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز بكافه المشروعات داخل المدينة.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية للموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أحياء المدينة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.



وتفقد رشاد أعمال الانتهاء من الطبقة الاسفلتية للحارة اليمني لحارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس بالمنطقة الصناعية (ب&ج) استكمالًا لما تم من تطوير ورفع كفاءة الطريق البطيء بالمنطقة وتحويل الطريق الرئيسي من طريق واحد الي اتجاهين كل اتجاه بعدد (٣) حارات.

وأكد استمرار أعمال التطوير والصيانة باحياء المدينة، لافتًا إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال الصناعية وتنسيق الموقع العام بالحي التاسع وإزالة الأرصفة التالفة وتوريد وتركيب البردورات والإنترلوك بشوارع الحي التاسع أمام البلوكات ارقام (١٨٠١٠&١٨٠١١&١٨٠١٢) وستستكمل باقي أعمال التطوير تباعًا.

وشدد المهندس أحمد رشاد على ضرورة استمرارية وتكثيف الأعمال الخاصة بملف التطوير ورفع الكفاءات والصيانة باحياء المدينة لسهولة تنقل السادة المواطنين وحفاظًا على المظهر الحضاري لعروس المدن.