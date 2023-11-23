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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة الزراعيين بالبحر الأحمر تُنظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسي في الغردقة|صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظّمت النقابة الزراعية بمحافظة البحر الأحمر مؤتمرًا حاشدًا أمام آلاف الأعضاء والعديد من القادة السياسيين الشعبيين في الغردقة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

واجتمع الآلاف من المهندسين الزراعيين المنتمين إلى النقابة في الاجتماع الأول الذي عقدته النقابة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، وحضره المهندس الزراعي المصري الكابتن سعيد قارية ، الكابتن العالمي للمهندسين الزراعيين على مستوى الجمهورية.

 

وكشف الدكتور محمود عبد العاطي نقيب المهندس الزراعي في البحر الأحمر ، أن الاجتماع سيأتي لدعم ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وإيصال رسالة دعم النقابة الزراعية إلى الرئيس السيسي والرئيس عبد الفتاح السيسي والاتحاد ومختلف القطاعات. 

وأكد أنه كان أول رئيس مصري يولي الاهتمام الكامل والدعم المطلق لملفات التنمية والتنمية ، مشيرا إلى أن آلاف المهندسين الزراعيين حرصوا على حضور الاجتماع للتعبير عن دعمهم الكامل والدائم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.السيسي

 

 

نظم حزب مستقبل الوطن البحر الأحمر ، السبت الماضي ، اجتماعا شعبيا في رأس غارب لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية مقبلة. 

 

وشهدت ساحة المدينة والشارع الرئيسي في محافظة البحر الأحمر انتشار الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وحملت اللافتة شعارات دعم وتأييد للرئيس السيسي وحملت رمزه الانتخابي ، رمز النجمة ، في مختلف المناطق ، وخاصة في الشوارع الرئيسية والواجهات السكنية.

 

بدأت فترة الإعلان عن الانتخابات للمرشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بعد أن نشرت اللجنة الوطنية للانتخابات ، بقيادة المستشار حازم بدوي ، قائمة نهائية بالمرشحين للانتخابات الرئاسية واستخدم قانون الانتخابات من قبل المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

والجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن جدول إجراءات وموعد الانتخابات الرئاسية ، بما في ذلك أن عملية تصويت المصريين بالخارج ستجرى في 12/1 و2 / 3 و12 / 10 و11 و12.

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