رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة يتابع سير أعمال مشروع الأبراج

قام المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة بزيارة تفقدية لمشروع أبراج مدينة العلمين الجديدة، حيث تفقد الأبراج التي تنفذها شركة المقاولون العرب.

وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على سير الأعمال رافق رئيس الجهاز المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز واستقبلهم المهندس أيمن عطية عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة شوقت عضو المجلس التنفيذي للشركة.

ويعد هذا المشروع أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة، وهو مقام على قطعة LD08 ومكون من ٣ أبراج بارتفاع ١٦٢ متر ويتكون كل برج من بدروم وأرضي وميزانين و٣٨ دور متكرر ، ويربط بين ال٣ أبراج مبنى البوديوم والمكون من ٤ أدوار مشتركة بينهم.

حضر الزيارة المهندس محمد نزيه نائب مدير فرع الإسكندرية لشئون التنفيذ، والمهندس سعيد عبدالمقصود العضو المنتدب للاستشارى ECG، والمهندس محمد الشويري مدير المشروعات، والمهندس محمود الأمير بجهاز مدينة العلمين الجديدة.