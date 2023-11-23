عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر بشدة من عواصف مثيرة للرمال والأتربة في هذا الموعد |فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إستقرارا في الأحوال الجوية، و درجات الحرارة خلال فترات النهار حول المعدلات الطبيعية،و لكن فترات الليل يزيد بها الشعور بالبرودة.

الأرصاد: الصغرى على القاهرة الكبرى تصل إلى 16 درجة مئوية

وأضافت  منار غانم  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن الصغرى على القاهرة الكبرى تصل إلى 16 درجة مئوية، و تقل في المدن الجديدة و الأماكن المفتوحة عن 16 درجة مئوية، لافتة إلى أن الأجواء ليلاً أصبحت من مائلة للبرودة إلى باردة في معظم محافظات الجمهورية.

الأرصاد: أرتفاع في درجات الحرارة إبتداء من السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن ظاهرة الشبورة المائية تؤثر على الطرق السريعة و الزراعية، و القريبة من المسطحات المائية.


وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة إبتداء من يوم السبت القادم، مع وجود نشاط  للرياح تؤدي لإثارة الرمال و الأتربة، مشيرة إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار يوم الأحد المقبل على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

 

الاستقرار في الأحوال الجوية، مستمر حتى غد الجمعة

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اعتدالا في سرعات الرياح التي تكون بالجو، وأن هذا يجعل عمليات الصيد وحركة الملاحة مستقرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

 

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ الاستقرار في الأحوال الجوية، مستمر حتى غد، الجمعة، لكن مع يوم السبت سيكون هناك تغيرات جديدة في الأحوال الجوية، منها ارتفاع في قيم درجات الحرارة.

الأرصاد: يجب على المواطنين عليهم متابعة النشرات الجوية بشكل يومي

 

وأضافت أن البلاد أيضًا من يوم السبت ستشهد سرعات رياح ستكون مصاحبة لـ رمال وأتربة، وسرعات الرياح ستصل لـ 40 و45 درجة.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن المواطنون عليهم متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لأن البلاد في فصل الخريف الذي يشهد تغيرات بشكل مستمر.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة المدن الجديدة محافظات الجمهورية الشبورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن القبض على مدير مستشفى الشفاء

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

وحدات عقارية للبيع بالدولار .. الحكومة تبحث مبادرة لإتاحتها للمصريين بالخارج والأجانب بمشاركة القطاع الخاص

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

ترشيحاتنا

تبدأ 7 صباحا.. التفاصيل الكاملة للهدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

عاجل.. 1000 جنيه قيمة انخفاض سعر الجنيه الذهب

رسميا.. بدء الهدنة في قطاع غزة الـ 7 صباح الغد

بعد معاناة هاني الناظر منه .. كيف تكتشف السرطان بسرعة

حزب الله يعلن مقتل 4 جنود إسرائيليين.. تفاصيل

ونش عملاق.. لحظة رفع كوبري مشاة شارع أحمد عرابي| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

فيديو

حرب شوارع.. ماذا جرى بين جماهير البرازيل والأرجنتين في قمة كروية| فيديو جراف

ساب العربية وهرب.. تفاصيل غريبة في حادث انهيار كوبري المشاة بسبب سائق..فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | اعرف السبب ..فيديو

هرد على أسئلتكم واكتب لكم العلاج .. أول تعليق للدكتور هاني الناظر بعد اصابته بالسرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ