الأرصاد تحذر بشدة من عواصف مثيرة للرمال والأتربة في هذا الموعد |فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إستقرارا في الأحوال الجوية، و درجات الحرارة خلال فترات النهار حول المعدلات الطبيعية،و لكن فترات الليل يزيد بها الشعور بالبرودة.

الأرصاد: الصغرى على القاهرة الكبرى تصل إلى 16 درجة مئوية

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن الصغرى على القاهرة الكبرى تصل إلى 16 درجة مئوية، و تقل في المدن الجديدة و الأماكن المفتوحة عن 16 درجة مئوية، لافتة إلى أن الأجواء ليلاً أصبحت من مائلة للبرودة إلى باردة في معظم محافظات الجمهورية.

الأرصاد: أرتفاع في درجات الحرارة إبتداء من السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن ظاهرة الشبورة المائية تؤثر على الطرق السريعة و الزراعية، و القريبة من المسطحات المائية.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة إبتداء من يوم السبت القادم، مع وجود نشاط للرياح تؤدي لإثارة الرمال و الأتربة، مشيرة إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار يوم الأحد المقبل على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

الاستقرار في الأحوال الجوية، مستمر حتى غد الجمعة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اعتدالا في سرعات الرياح التي تكون بالجو، وأن هذا يجعل عمليات الصيد وحركة الملاحة مستقرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ الاستقرار في الأحوال الجوية، مستمر حتى غد، الجمعة، لكن مع يوم السبت سيكون هناك تغيرات جديدة في الأحوال الجوية، منها ارتفاع في قيم درجات الحرارة.

الأرصاد: يجب على المواطنين عليهم متابعة النشرات الجوية بشكل يومي

وأضافت أن البلاد أيضًا من يوم السبت ستشهد سرعات رياح ستكون مصاحبة لـ رمال وأتربة، وسرعات الرياح ستصل لـ 40 و45 درجة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن المواطنون عليهم متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لأن البلاد في فصل الخريف الذي يشهد تغيرات بشكل مستمر.