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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يفعل ماء الأرز للأطفال الرضع

صدى البلد

نشر الدكتور أمير زخاري استشاري امراض النساء منشور على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور عن  ماء الأرز.

 وقال زخاري  في منشوره" من قديم الأزل يعرف ماء الارز بالوصفة الشعبية للأطفال .

 

 وقال زخاري " حقيقى الدراسات أثبت أن ماء الأرز هو واحد من أعلى الوجبات الغذائية على الإطلاق الغنية بفيتامين بى ٦ وهو أهم فيتامين على الإطلاق بيخلى العيل ينطق وميتأخرش فى الكلام و كمان بيزود حصيلتهم اللغوية و ذكائهم اللغوي .

وتابع زخاري أن  فوائد الارز كثيرة جدا  :
١- علاج فعال جدا للإسهال للصغار والكبار .
٢-   يعطي ماء الارز طاقة للضعفاء عشان فيه نسبة عالية من النشويات والفيتامينات .
٣- خطير فى تطويل الشعر لو غسلتى بيه شعرك وفروة راسك بإنتظام هيخلى شعرك يطول جدا جدا جدا...

طريقة استخدام ماء الأرز للشعر
تستطيع تحصيل الفوائد المحتملة لماء الأرز للشعر من خلال اتباع إحدى هذه الطرق:

1. لترطيب الشعر
قم بإضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية المفضلة لديك إلى كوب من ماء الأرز، ثم قم بغسل الشعر باستخدام المزيج الناتج، واترك بقايا ماء الأرز على الشعر لمدة 10-30 دقيقة قبل غسل الشعر بالماء البارد.

2. لتقليل تساقط الشعر
أضف القليل من الشاي الأخضر إلى ماء الأرز، ثم استخدم المزيج الناتج كغسول للشعر.

3. لتخفيف تقصف الشعر
قم بنقع أطراف الشعر بماء الأرز لفترة تتراوح بين 15-20 دقيقة، ثم اغسل شعرك بالماء والشامبو كالمعتاد. 
٤- غذاء الطفل فى حالة الحمى بتساعد الجسم فى خفض درجة حرارته .
٥- فى حالة الهرش ولا التهاب الجلد ولا الحساسية ولا حتى التهاب الحفاض اغسل للعيل بيه فعال جدا .

 

 

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