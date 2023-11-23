فرح نفسك.. أطعمة خارقة تعالج الاكتئاب

يعد الاكتئاب من أكثر المشكلات التى انتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة ويؤثر على نمط حياة الإنسان بالسلب ويزيد فرص الإصابة بالأمراض



يمكن أن تكون عناصر حيوية لنظام غذائي صحي يعزز المزاج ويعالج الاكتئاب وفقا لما جاء في موقع هيلث

الشوكولاته الداكنة

الدهون الصحية تعالج الاكتئاب

انواع الخضار الورقية

الأطعمة ذات الحمية المتوسطية

المحار يعالج الاكتئاب

البطاطا الحلوة

ديك رومى

الشوكولاتة تعالج الاكتئاب

تنبيه:

الأطعمة السابقة لن تحل محل علاج الاكتئاب الطبي مثل العلاج أو الأدوية ولكن الطعام الصحى الذي يعالج الاكتئاب