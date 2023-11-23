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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فرح نفسك.. أطعمة خارقة تعالج الاكتئاب

الاكتئاب
الاكتئاب

يعد الاكتئاب من أكثر المشكلات التى انتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة ويؤثر على نمط حياة الإنسان بالسلب ويزيد فرص الإصابة بالأمراض 
 

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يمكن أن تكون عناصر حيوية لنظام غذائي صحي يعزز المزاج ويعالج الاكتئاب وفقا لما جاء في موقع هيلث

الشوكولاته الداكنة
الدهون الصحية تعالج الاكتئاب 
انواع الخضار الورقية
الأطعمة ذات الحمية المتوسطية
المحار يعالج الاكتئاب 
البطاطا الحلوة
ديك رومى
الشوكولاتة تعالج الاكتئاب

تنبيه: 
الأطعمة السابقة لن تحل محل علاج الاكتئاب الطبي مثل العلاج أو الأدوية ولكن الطعام الصحى الذي يعالج الاكتئاب

الإكتئاب الشوكولاتة الداكنة الخضار الورقية أنواع الخضار علاج الاكتئاب

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