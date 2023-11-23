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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حركة حماس بشأن اعتقال مدير مستشفى الشفاء

حركة حماس - ارشيفي
حركة حماس - ارشيفي

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بشدّة اعتقال قوات الاحتلال لمدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية وعدد من الكوادر الطبية ممن بقوا في المستشفى لتسهيل إخلاء من تبقى من المرضى والجرحى فيه.

وطالبت حركة حماس في بيان لها الجهات الدولية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، والذين كان الدكتور محمد أبو سليمة، على تواصل معهم بالضغط على جيش الاحتلال لتأمين إطلاق سراحه وجميع الكوادر الطبية الذين تم اعتقالهم.

وأتمت الحركة بيانها قائلة : إن بقاء الأطباء سالفي الذكر داخل المستشفي فقط تأديةً لواجبهم ورسالتهم الإنسانية واحتراماً لشرف مهنة الطب.

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