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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب مازيمبي: مواجهة بيراميدز في دوري الأبطال صعبة

صدى البلد

قال لامين نداي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، إن مواجهة بيراميدز في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ستكون صعبة للغاية.

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي، غدا، الجمعة، على ملعب 30 يونيو باستاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال نداي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نبدأ دور المجموعات في دوري الأبطال، خارج أرضنا وفي مجموعة صعبة للغاية تضم صن داونز الذي حقق لقب الدوري الإفريقي مؤخرا، وبيراميدز وصيف الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري بآخر نسختين".

وتابع: " مسابقة دوري الأبطال، الأهم داخل القارة والجميع يهتم بها بشكل كبير، والبطولة تضم مجموعة مميزة من الأندية ويجب احترام الجميع".

وعن خروج فريقه، من بطولة الدوري الإفريقي، من الدور الأول، علق قائلا: "البطولة كانت تضم أفضل 8 أندية في القارة، وحرصت على تجربة العديد من اللاعبين بها، خاصة أن مسافات السفر كانت طويلة للغاية، وكنت أتمنى إقامة البطولة في بلد واحد لديها الإمكانيات على تنظيم هذا الحدث، ولا يوجد فريق منها مشارك بالبطولة".

وأردف: "الملعب سيحدد المتأهل من دور المجموعات، ولا أستطيع التنبؤ بالمتأهل لأنني لست ساحرا، لكن المنافسة صعبة للغاية بالبطولة".

واستطرد: "لم نأت إلى مصر للدفاع أمام بيراميدز، وجئنا للعلب بأسلوبنا، ونعلم أن المنافس يمتلك قدرات هجومية كبيرة للغاية".

وأضاف: "هدفنا الوصول لأبعد نقطة في دوري الأبطال، لكن علينا أولا التركيز لتخطي دور المجموعات، ثم استكمال المشوار نحو اللقب".

وأتم: "دائما أقول للاعبي فريقي أن كل لاعب منهم مهم بالنسبة للفريق وكل فرد يكمل الآخر داخل الفريق، وتفقونا على بيراميدز من عامين في الكونفدرالية لا يعني أننا المرشحون للفوز غدا، خاصة أن بيراميدز اختلف حاليا عن العامين الماضيين، الدليل على ذلك امتلاكهم حاليا لاعب بقدرات كبيرة مثل ماييلي".

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