الرئيس السيسي: من يتمسك بالوطن والعروبة لن يضل ولن يتفرق أبدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من دواعي سروره أن يتواجد في هذا الجمع الكريم من أبناء مصر الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية، جمعتهم مصر والعروبة، ومن يتمسك بهما لن يضل ولن يتفرق أبدا.

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» التي تعقد في استاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ سعادته تبلغ مداها وهو يرى الأمل في هذا الجمع، إذ يصوغ المصريون عنوانا للمستقبل ونمهد له طريقا.

وتابع الرئيس السيسي : «كما تعاهدنا معا بأن تظل وحدة المصريين واصطفاهم هي الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، والثابت الذي لا يقبل التغيير أبدا».