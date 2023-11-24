سخر من الإسلام.. مسئول أمريكي سابق يثير الجدل بتصرف غريب

مسئول أمريكي .. ألقت شرطة نيويورك القبض على ستيوارت سيلدوويتز، الذي كان يشغل منصبًا مسؤولًا في مجلس الأمن القومي أثناء فترة رئاسة باراك أوباما.

تم اعتقال المسؤول الأمريكي السابق، استنادًا إلى سلسلة من مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهره يستخدم لغة مليئة بالكراهية ومعادية للإسلام تجاه موظف يعمل في عربة طعام في مدينة نيويورك.

القبض على سيلدوويتز

قبل القبض عليه، أكد سيلدوويتز لشبكة CNN عبر رسالة بريد إلكتروني أنه هو الشخص الموجود في مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها داخل عربة طعام في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن، والتي تبدو أنها سُجلت على مدى عدة أيام.

ولمتابعة المزيد حول إلقاء القبض على سيلدوويتز .. تابع الفيديو جراف التالي: