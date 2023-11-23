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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يونيسف مصر : المدارس تعطلت في غزة.. والتعليم أصبح رفاهية صعب تحقيقها

قطاع غزة
قطاع غزة

قال دكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن هناك العديد من مئات الآلاف من الأطفال الآن خارج المدارس في غزة حيث لم تعد تعمل هذه المدارس، وتستخدم الآن كملاجئ للنازحين الذين يصل عددهم إلى 1.7 مليون نازح في غزة الآن نصفهم من الأطفال. 


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون" مساء اليوم الخميس، أن المنظومة التعليمية متوقفة ولا يجب أن نغفل عن التعليم، لأن التعليم يوفر مظلة حماية للأطفال، وهو أيضا حق طبيعي للطفل في أن يتعلم في الوقت الحالي، ولا يمكن تقديم هذه الرفاهية الآن، وبدلا عن ذلك نقدم مساجات للترفيه للأطفال من أجل اللعب، ونحتاج لضمان لعودة الاطفال للتعليم بقدر الإمكان وهو دور شديد الأهمية في نطاق مسئوليتنا. 

مرحلة مروعة


وأشار إلى أن الأطفال يمرون بمرحلة مروعة من الصدمات ولا يجدون الأمان في غزة، وليس هناك طفل آمن في غزة حتى يتم وقف الاعتداءات، وعلى القتال أن يتوقف، ولكن من خلال هذا السياق نسعى لتوفير أماكن آمنة من الناحية النفسية حيث يستطيع الاطفال الراحة.


وتابع: يجب توفير الأمان النفسي للأطفال، ويجب الاهتمام بهم حتى في ظل تداعيات هذه الازمة وهو ما نفعله من خلال فريقنا المتواجد على الأرض.

https://fb.watch/ovm5AHD8JO/?mibextid=RtaFA8

اختطاف الأطفال اغتصاب الاطفال الإعلامية سارة حازم طه المنظومة التعليمية اليونيسف حكومة حقوق الطفل

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