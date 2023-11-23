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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نبكي دما لنصلي في المسجد الإبراهيمي.. واليهود يتراقصون ويشربون الخمر| فيديو

محمد أبو سمرة القيادي
محمد أبو سمرة القيادي الفلسطيني

قال اللواء محمد أبو سمرة القيادي الفلسطيني، إن مجموعة من الحاخامات واليهود يتراقصون ويشربون الخمر في المسجد الإبراهيمي ، وهذا ما يريدونه داخل الأقصى ، ما يحدث يكشف بوضوح حقيقة الصراع الصهيوني .

وأوضح أبو سمرة خلال حواره مع صدى البلد: نتنياهو انتهى يوم السابع من أكتوبر، وإطالة العدوان لتأخير نهايته السياسية،  هو رجل مجرم ومرتشي وفاسد ، وهناك مطالبات بإقالته وتكليف زعيم المعارضة  بإدارة الحكومة.

وتابع: نتنياهو  يوما سنقرأ خبرا أنه انتحر، شخص عنيد وغبي وأناني لديه حقارة غير عادية فهو من سماته أنه متردد ومعروف أنه من الشخصيات الجبانة في الإعلام العبري ومصيره إما السجن أو الانتحار واعتقد أنه سينتحر.. ومما يروج ان هناك ممالك لليهود، ولا يوجد ذلك طيلة التاريخ ، ولا توجد في أي مكان في العالم، لعنة فلسطين تواجه كل غازي، لا يوجد محتل باق ، الكل كسر على أبوابنا ، وستندثر إسرائيل.

واختتم القيادي الفلسطيني حديثه: لا أتمنى سماع كلمة انقسام ، الفلسطينيون أشقاء ما قبل 7 أكتوبر شيء وما بعدها شيء، الزلزال الذي يحدث سيكون له أثر كبير على المحيط الفلسطيني الداخلي وعلى الوضع العربي، سيكون هناك تغيير كبير على المستوى السياسي وسيكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل للشعب الفلسطيني.

 

محمد أبو سمرة القيادي الفلسطيني الحاخامات المسجد الإبراهيمي الفلسطينيون

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