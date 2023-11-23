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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير عبرية: المخابرات الإسرائيلية تجاهلت تحذيرات الجنود على حدود غزة من طوفان الأقصى

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

أفادت العديد من وسائل الإعلام العبرية، أن التحذيرات التي أفاد بها الجنود الإسرائيليين إلى المخابرات بشأن تخطيط حماس لهجوم كبير تم تجاهلها تماما ووصفت بأنها "خيالات"، وهو الأمر الذي ثبت صحته في السابع من أكتوبر الماضي اليوم الذي انطلقت فيه عملية المقاومة الفلسطينية تحت مسمى "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت إذاعة "كان" العبرية نقلا عن جندي استخبارات ذو خبرة أنه أفاد في وقت سابق من هذا العام أن حركة حماس أجرت مناورة واسعة النطاق تحاكي سيناريو يتم فيه اقتحام مجتمعات إسرائيلية، والاستيلاء على مباني عامة وقتل جنود إلا أن قادة المخابرات تجاهلوا هذه التحذيرات.

وأضافت أن ضابط صف يتمتع بخبرة في مجال محدد ذي صلة دق ناقوس الخطر بشأن التدريبات الاستثنائية، التي تحاكي أيضًا إسقاط طائرة إسرائيلية، لكن ضابطًا قال إنه يعتقد أن السيناريو "خيالي تمامًا" وأن حركة حماس الفلسطينية كانت " تفاخر".

واختلف البعض الآخر، قائلين إن الخيار واقعي ويجب أن يؤخذ على محمل الجد، وفقا لهيئة الإذاعة العامة “كان”، ولكن لم يتم التصرف بناء على هذه المعلومات.

وحاول ضابط صف آخر، أقل خبرة، لفت الانتباه إلى تدريبات حماس، بحسب أخبار القناة 12 وأشارت إلى خطط لاختراق السياج الحدودي لغزة في نقاط متعددة، وقالت إن الاستنتاج هو أن حماس كانت تخطط لغزو كبير، لكن أحد كبار القادة قال لها: "هذه خيالات".

وبعد أن أصبحت العناصر المركزية لسيناريوهات المحاكاة حقيقة واقعة في 7 أكتوبر، نقلت القناة 12 عن عضو لم يذكر اسمه في وحدة الاستخبارات 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي قوله إن قادتها "تم إخبارهم بالأمر في الوقت الفعلي، كان هناك الكثير من الأشياء التي كان ينبغي أن تضيء الأضواء الحمراء".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إنه في الأسبوع الماضي، نشر تقرير مفصل اتهامات بالتمييز الجنسي من قبل جنديات مراقبة شابات يراقبن حدود غزة، والتي تجاهل القادة تحذيراتها في الأسابيع التي سبقت مذبحة حماس الوحشية.

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