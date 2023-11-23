إيفاد 3 علماء بالأوقاف للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بـ كازاخستان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، إيفاد 3 علماء بالأوقاف للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان.

إيفاد 3 علماء بالأوقاف للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية

حيث تم إيفاد كل من:

1. الدكتور/ عوض محمد عوض طايل - بمديرية أوقاف البحيرة - تخصص البلاغة والنقد .

2. الدكتور/ محمود فتحي أبو الليل عبد الرحيم - بمديرية أوقاف سوهاج تخصص اللغويات .

3. الدكتور سعد قرني جابر أبو حامد - بمديرية أوقاف القاهرة - تخصص العقيدة والفلسفة .

وذلك للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بدولة كازاخستان للعام الدراسي 2024/ 2025م .

مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

واستمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، يسرنا أن ننشر بالأسماء تخرج المجموعة الخامسة والتسعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: (10) خريجين ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى : (1428 ) خريجًا .

والخريجون الجدد هم:

1. أحمد فرج عبد القادر قنا إمام وخطيب

2. أحمد أحمد محمود عبدالرحمن الدقهلية إمام وخطيب

3. صبحي عبد القادر محمد شرف البحيرة إمام وخطيب

4. محمد عمرو عبدالله حتيتة الفيوم إمام وخطيب

5. إبراهيم كمال إبراهيم محمد خضر الغربية إمام وخطيب

6. عمرو عبد المنعم محمد عز جنوب سيناء إمام وخطيب

7. محمد جمال عبد العزيز جمعة الشال كفر الشيخ إمام وخطيب

8. عبد القادر شعبان شعبان القاهرة إمام وخطيب

9. خالد محمد محمد الفرماوي المنوفية إمام وخطيب

10. محمد أحمد مسيل السيد الديوان العام إداري



إيفاد قارئين جدد لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ

كما اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس إيفاد كل من :

الشيخ / إيهاب محمود يوسف الجعيدي بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بمركز الجزيرة الإسلامي – مونتريال – كندا .

الشيخ/ محمود رجب عبد العزيز عبد النبي السقا بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بالمشيخة الإسلامية بجمهورية سلوفينيا .

وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهات الطالبة،

ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ /2023م (11) إمامًا وقارئًا.