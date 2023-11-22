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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: اعتماد 35 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد 35 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 22 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 13 أخرين.

اعتماد 35 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

وجاءت أسماء من شملهم قرار الوزير كالتالي:


نتيجة الدورة العلمية الأولى بمركز إعداد الخطباء والواعظات بمديرية أوقاف الشرقية

على جانب الآخر نشرت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أسماء الناجحين والناجحات في الدورة العلمية الأولى بمركز إعداد الخطباء والواعظات، بمديرية أوقاف الشرقية ، وهم :

1. إنجي إبراهيم عبد المنعم إبراهيم جيد

2. أحمد خيري عبد الحليم طه منصور جيد

3. صلاح محمد أحمد علي عوض الله جيد

4. محمد صلاح خيري أحمد جيد

5. عبد الرحمن محمد عبدالله محمد مقبول

6. فاطمة محمد إبراهيم حسين مقبول

7. آية علي السيد محمد سيد أحمد مقبول

8. محمد عبد الرحمن خليل عبد الرحمن مقبول

9. أحمد محمود المسلمي قطب مقبول

10. خالد محمد أحمد محمد مقبول

11. أحمد محمد طه عفيفي مقبول

12. أحمد عبد القادر علي عبد القادر سالم مقبول

13. إسراء عبد الرؤوف محمد عبد الجواد مقبول

14. هالة عبد الله حسانين إبراهيم مقبول

15. محمد علي محمد سليمان صبيح مقبول

16. إيمان مسعود حسن حجازي مقبول

17. أحمد السيد عبد المنعم أبو النور مقبول

18. جودة محمد جودة عبدربه مقبول

19. أحمد عزت عبد الفتاح علي مقبول

20. عبد الله أحمد سليمان أحمد موسى مقبول

21. أمل محمد رجب علي حسن مقبول

22. إسماعيل محمد إبراهيم محمد مقبول

23. إيمان أحمد السيد السيد علي مقبول

24. أحمد محمد مصطفى محمد علي مقبول

25. أحمد جمال أحمد أحمد مقبول

26. حسام عبد المنعم محمد السيد مقبول

27. أحمد عبد الرحيم محمد أحمد مقبول

28. نورا رفاعي فايد عبد الفتاح مقبول

29. ناهد أيمن عبده عبد اللطيف مقبول

الأوقاف وزير الاوقاف خطيب مكافأة نتيجة الدورة العلمية الأولى مركز إعداد الخطباء والواعظات مديرية أوقاف الشرقية

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