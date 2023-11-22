عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: 50 طنا من لحوم صكوك الإطعام ضمن مساعدات مصر لأهالي غزة

صدى البلد

أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك أضاحي الأوقاف في عام 2015م، كما أطلقت الوزارة مشروع صكوك إطعام الأوقاف في فبراير عام 2022م. وكشفت الوزارة في بيان لها منذ قليل قائلة: استفاد من مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف حتى تاريخه أكثر من ثمانية ملايين ومائتين وخمسة وعشرين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
 

وتابعت:  حقق مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف هذا العام أعلى عائد في تاريخه بإجمالي 291 مليون جنيه حتى تاريخه، بزيادة أكثر من 77 مليون جنيه عن العام الماضي.
 

وأوضحت حقق مشروع صكوك الإطعام أفضل أداء يومي منذ إطلاقه، حيث بلغ إجمالي مبيعات صكوك الإطعام 6766 صكًّا يوم الجمعة 17/ 11/ 2023م، بإجمالي نحو 2 مليون و 300 ألف جنيه، كما حقق أفضل أداء سنوي منذ إطلاقه ، حيث حقق هذا العام حتى تاريخه نحو 50 مليون جنيه .


وأعلنت أنه تم تقديم 50 طن من لحوم صكوك الإطعام في إطار مساعدات الدولة المصرية لأهل غزة.


- كما تم تقديم 200 طن سلع غذائية - أيضًا - من الأوقاف المصرية لأهالينا في غزة، وجار دراسة تقديم المزيد من الدعم لهم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الدولة.

صكوك الأضاحي صكوك الإطعام اهالي غزة وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

ترشيحاتنا

حزب الله يعلن توجيه 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية

الأردن يعزز انتشار جيشه على طول الحدود مع إسرائيل

لحظة وصول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمطار القاهرة .. شاهد

بعد إعلان مرضها.. رسائل دعم للإعلامية نجوى إبراهيم وآخر تطورات حالتها الصحية

أبرزهم رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.. المتحف اليوناني الروماني يشهد سلسلة من الزيارات الرسمية.. صور

بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن بمطار القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر إطلالة أنابيلا هلال يثير الجدل

فنانات دعمن القضية الفلسطينية على طريقتهن.. أبرزهن أصالة وأسما شريف منير

منهم أشرف زكى.. صور من جنازة شقيق شريف رمزى

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

برعاية مصرية قطرية أمريكية .. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل «فيديوجراف»

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ