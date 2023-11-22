الأوقاف: 50 طنا من لحوم صكوك الإطعام ضمن مساعدات مصر لأهالي غزة

أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك أضاحي الأوقاف في عام 2015م، كما أطلقت الوزارة مشروع صكوك إطعام الأوقاف في فبراير عام 2022م. وكشفت الوزارة في بيان لها منذ قليل قائلة: استفاد من مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف حتى تاريخه أكثر من ثمانية ملايين ومائتين وخمسة وعشرين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.



وتابعت: حقق مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف هذا العام أعلى عائد في تاريخه بإجمالي 291 مليون جنيه حتى تاريخه، بزيادة أكثر من 77 مليون جنيه عن العام الماضي.



وأوضحت حقق مشروع صكوك الإطعام أفضل أداء يومي منذ إطلاقه، حيث بلغ إجمالي مبيعات صكوك الإطعام 6766 صكًّا يوم الجمعة 17/ 11/ 2023م، بإجمالي نحو 2 مليون و 300 ألف جنيه، كما حقق أفضل أداء سنوي منذ إطلاقه ، حيث حقق هذا العام حتى تاريخه نحو 50 مليون جنيه .



وأعلنت أنه تم تقديم 50 طن من لحوم صكوك الإطعام في إطار مساعدات الدولة المصرية لأهل غزة.



- كما تم تقديم 200 طن سلع غذائية - أيضًا - من الأوقاف المصرية لأهالينا في غزة، وجار دراسة تقديم المزيد من الدعم لهم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الدولة.