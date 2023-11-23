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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: أسامة فخري الجندي خطيبًا للجمعة غدا

صدى البلد

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم بأداء خطبة الجمعة القادمة 24 نوفمبر 2023م بعنوان: "القوة والثبات في مواجهة التحديات" ، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد السلطان حسن بالقاهرة.
من ناحية أخرى اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم،  إيفاد كل من : 
1. الشيخ / أيمن محمد أحمد حجازي بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بالجمعية الإسلامية الثقافية – سدني – استراليا (إمامًا).
2. الشيخ/ محمد فوزي زكي محمد بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بمسجد دار المصطفى بولاية فرجينيا – بالولايات المتحدة الأمريكية (قارئًا) . 
3. الشيخ / محمد أحمد حسن منجود - بمديرية أوقاف الفيوم – للعمل بمسجد عمر بن الخطاب فوو دو إيجواسو – البرازيل(قارئًا).
4. الشيخ / سعيد مصطفى علي طه بمديرية أوقاف الشرقية – للعمل بمسجد النادي المصري بفينا – النمسا (قارئًا).
5. الشيخ / محمود حمدان محمد غلاب محافظة الغربية للعمل بمسجد السلام بمدينة ميلوزا – فرنسا (قارئًا)  . 
6. الشيخ / بركات محمد أحمد جاد بمديرية أوقاف الشرقية للعمل بالمعهد الإسلامي للتعليم – كندا (قارئًا).
7. الشيخ / أحمد رجب عبده خليفة بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد مدينة هايدنهايم – ألمانيا (إمامًا).
8. الشيخ/ أشرف خيري محمد عبد العال الجغاوي بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد جمعية التوبة – هوكستر – نوردراين فستفاليا – ألمانيا (قارئًا).
9. الشيخ / رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بجمعية الأزهر – مدينة هامبورج – ألمانيا (قارئًا).

خطبة الجمعة وزير الاوقاف موضوع خطبة الحمعة

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