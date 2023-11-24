فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم بيراميدز للأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري عن موقف اللاعب محمد حمدي نجم نادي بيراميدز من تجديد عقده مع الفريق السماوي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" : "محمد حمدي ظهير ايسر المنتخب القومي ونادي بيراميدز والذي رفض تجديد تعاقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم وذلك علي امل ان ينتقل للاهلي انتقال حر في نهاية الموسم.

واضاف "اللاعب يمكنة التوقيع للاهلي في شهر يناير المقبل، بيراميدز عرض علية التجديد لمدة ٣ سنوات مقابل ١٠٠ مليون جنية خالصة الضرائب ، وراتب ٥٠ مليون جنية منهم فور التوقيع علي التعاقد كل هذا من اجل ان يحتفظ باللاعب وألا يذهب الي الاهلي.