بلاش استفزاز .. إعلامي شهير يفتح النار على فتوح

فتح الإعلامى مهيب عبد الهادى، النار على أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الاول بالنادى الزمالك، عقب نشره صورة له مع لاعبي الأهلى.

وقال مهيب في تصريحات تلفزيونية "انت يا فتوح بتستفز جمهور الزمالك، مع انك زعلت من عندما اعلنت انك جلست مع مسؤلو الاهلى للتفاوض معهم.

وأضاف " انت عاوز تنتقل للاهلى انتقل، لكن بلاش استفزاز جماهير القلعه البيضاء، لا تقفل بابك مع الجمهور.

وشدد على أن الصورة الطبيعية عندما تكون صورتك مع زملائك فى المنتخب الوطن، بلاش تلعب على وتر الجمهور فى هذه الفتره.

يذكر أن الزمالك قرر تجميد اللاعب أحمد فتوح لمدة شهر عن المشاركة مع الفريق الأبيض، بالإضافة إلى خصم 25% من قيمة عقده بالإضافة إلى عرضه للبيع.