عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدي كرم تستعرض جمالها وأنوثتها بإطلالة جريئة

هيدي كرم
هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وتالقت هيدي كرم بإطلالة جريئة من داخل سيارتها مرتدية ملابس صيفية مثيرة، ونالت إطلالاتها إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وتحرص  دائما هيدي كرم على مشاركة متابعيها وجمهورها  جميع  صورها واطلالتها التي تظهر بها في جميع مناسبتها  دائمًا، وذلك عبر حسابها علي "إنستجرام".

وتنتظر الفنانة هيدي كرم حاليًا عرض فيلمها الجديد”آل شنب”، المقرر عرضه في السينمات يوم 29 نوفمبر الجاري، وتدور أحداثه في إطار عائلي لايت.

من أبطال فيلم “آل شنب”؟ 

الفيلم بطولة ليلى علوي، لبلبة، محمود البزاوي، هيدي كرم، علي الطيب، أسماء جلال، خالد سرحان، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

 أحدث اعمال هيدي كرم

ومن ناحية أخرى، انضمت الفنان هيدي كرم مؤخرا، إلى أسرة مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوى، العمل يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال،ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

كما تشارك الفنانه هيدى كرم كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى انطلق تصويره مطلع شهر أكتوبر الجارى، وتنتظر عرض فيلم "آل شنب" في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى التى تم تأجيلها لوقت لاحق بسبب الأحداث فى غزة، الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول، ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

آخر أعمال هيدي كرم 

يذكر ان آخر أعمال هيدي كرم في السينما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين، وكان آخر أعمالها في الدراما، مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وآخرين.

 

IMG_٢٠٢٣١١٢٣_١٤٥٥٥١
IMG_٢٠٢٣١١٢٣_١٤٥٥٥١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تحذر من التفكير بالعودة إلى شمال قطاع غزة

ترشيحاتنا

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

حدث ليلا| الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. دخول اتفاق الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ.. مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تحذر من التفكير بالعودة إلى شمال قطاع غزة

بعد عودة سام ألتمان.. من هم أعضاء مجلس إدارة OpenAI الجدد؟

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

دخول اتفاق الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبهوا من آخر الليل.. مقطع فيديو يحبس الأنفاس لعشاق الطبيعة.. شاهد

وفاة شابة نمساوية تثير الجدل بسبب حقنة شائعة .. اعرف التفاصيل

بشرى للمرضى .. اكتشاف جديد يدمر الخلايا السرطانية وأنسجة الورم

من تحت الركام..مقطع فيديو تنفطر له القلوب لسيدة فلسطينية تنادى على أبنائها

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ