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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل السيارة.. هيدي كرم تخطف الأنظار| شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم

حرصت الفنانة هيدي كرم، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام".


وتألقت  هيدي كرم في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية قميصا باللون الأبيض مع شورت جينز وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية ونالت إعجاب متابعيها.


 

أحدث أعمال هيدي كرم

ومن ناحية أخرى، هيدي كرم تستعد لعرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم "آل شلبي" والذي تشارك خلاله في البطولة برفقة الفنانة سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة وهو يدور حول 4 شقيقات يواجهن ظروفهم العائلية مع تطور الأحداث بينهن.


 

آخر أعمال هيدي كرم في السينما

ويذكر أن آخر أعمال هيدي كرم في السينما هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين.

اخر أعمال هيدى كرم في الدراما

وكان اخر أعمال هيدى كرم في الدراما هو مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال،وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وآخرين.

كما شاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد،سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.

اعمال هيدي كرم البعض لا يذهب للمأذون مرتين اختيار 3 الفنانة دينا الشربيني الفنانة هيدي كرم النجم كريم عبدالعزيز بيومي فؤاد خالد الصاوي دينا الشربيني سلوي عثمان شركة سينرجي ماجد الكدواني مسلسل الاختيار 3

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