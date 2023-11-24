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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تستعد لإطلاق تحفة جديدة تقلب الموازين.. سعر ومواصفات Realme V50

سلسلة ريلمي Realme
سلسلة ريلمي Realme V50

تستعد شركة ريلمي Realme، للكشف عن هاتفين جديدين ضمن الفئة المتوسطة، يشترك الطرازان Realme V50 و V50s في نفس المواصفات وتكوينات الذاكرة والأسعار، ولكن الاختلاف الوحيد هو رقم الطراز.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتزم شركة ريلمي إطلاق إصدارى سلسلة Realme V50، داخل أسواق الصين، وهما خيارات للمبتدئين مع كاميرتين في الخلف وتصميم مربع الشكل.

 

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سعر ومواصفات سلسلة ريلمي الجديدة Realme V50

وتشير التسريبات إلى أن تشكيلة ريلمي القادمة Realme V50، ستعمل بواسطة معالجات ميدياتك الرائدة Mediatek 6100+ التي تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

وستأتي سلسلة Realme V50، في ثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي رام، إلي جانب خيارين من ذاكرة التخزين الداخلى، مقسمة إلى ثلاث فئات أسعار.

Realme V50

وسيحصل ثنائي ريلمي Realme V50، على شاشة من نوع LCD بقياس 6.72 بوصة، وبدقة Full HD +، ستتميز الشاشة بفتحة ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وتبعا للمعلومات، ستتميز هواتف ريلمي Realme V50، بكاميرا خلفية مزدوجة موجودة داخل جزيرة كاميرا دائرية الشكل، تضم عدستين بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

وتشمل المواصفات الأخرى المدرجة لهواتف ريلمي Realme V50، منفذ شحن USB-C، ومقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر، وفتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD والتي ستسمح بتوسيع سعة تخزين الهاتف لما يصل إلى 256 جيجابايت.

Realme V50s

ومن المتوقع أن تبيع ريلمي هاتفي Realme V50 وV50s في الصين مقابل سعر يبدأ من 170 دولار (أي ما يعادل 5.252 جنيها مصريا)، لإصدار بسعة 4 + 128 جيجابايت، وبسعر 210 دولار (أي ما يعادل 6.488 جنيها مصريا)، للنسخة بسعة 6 + 128 جيجابايت، و250 دولار (أي ما يعادل 7.724 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت، ولم تعلن ريلمي بعد متى سيتم إطلاق الهواتف في الصين.

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