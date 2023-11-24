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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: دفع العمل بوحدات سكن لكل المصريين والمرافق والخدمات بالعاشر من رمضان

وحدات مشروع سكن لكل
وحدات مشروع سكن لكل المصريين بمدينة العاشر

أجرى المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جولة مرورية علي استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 52 عمارة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " محور محدودي الدخل شرق حي الأندلس بمساحة 75 مترا  للوحدة نموذج غرفتين وصالة، كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي"، وذلك في إطار دفع العمل والاهتمام بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وحدات مشروع سكن لكل المصريين بمدينة العاشر

 

كما تم المرور على الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (٦٠٠ الف م3 / اليوم) والتي تخدم المدن الجديدة (مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة الشروق وخليج السويس والعاصمة الإدارية)، كما تم المرور على استكمال أعمال تنفيذ مشروع عمارات سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط بمساحات (100 - 110- 125م/ للوحدة ) بمنطقة الخدمات الإقليمية، شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

وحدات مشروع سكن لكل المصريين بمدينة العاشر

تنفيذ السوق التجارية

وفي سياق متصل، تابع المهندس علاء منيع، أعمال تنفيذ السوق التجارية بالقطعة 3/1 بمركز خدمات الحي 20 بعدد 12 محلاً، وأعمال تنفيذ حضانة رقم 6 بالمجاورة4 بالحي 20، وأعمال تنفيذ الوحدة الصحية بالمجاورة 4 بذات الحي، وأعمال تنفيذ السوق التجارية بالمجاورة 3 بالحي 21 المكون من عدد 12 محلاً، وحضانة رقم 4 بالمجاورة 3 بالحي 21، وتنفيذ الوحدة الصحية بالمجاورة 3 بالحي 21.

وحدات مشروع سكن لكل المصريين بمدينة العاشر
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وفي سياق متصل، شدد المهندس علاء منيع على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليه بالجودة المطلوبة.
 

وحدات مشروع سكن لكل المصريين بمدينة العاشر

 

سكن لكل المصريين مدينة العاشر محدودي الدخل المدن الجديدة مشروعات

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