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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحوث الثروة السمكية يختتم دورة تدريبية حول إدارة جودة المياه وأثرها على الاستزراع

صدى البلد

 اختتم المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، البرنامج التدريبي "إدارة جودة المياه وأثرها على الاستزراع السمكي" التى نظمت خلال الفتره من الاحد 19نوفمبر وحتى الأربعاء 23 نوفمبر 023 بمقر المعمل بالعباسة. أبوحماد شرقية، وذلك تنفيذا لتوجيهات   السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

افتتح الدورة د. رفعت الجمل مدير المعمل حيث أكد على الدور الرئيسي للمعمل في تدريب وتطوير الكفاءات للمشاركة الفعالة في سوق العمل. كما أشار إلى ضرورة المحافظة على جودة مياه الاستزراع السمكى و اتباع الأساليب الحديثة لتحقيق ذلك حيث تعد مياه الاستزراع أحد أهم العوامل المحددة لنجاح دورة الاستزراع السمكى.

وكانت المحاور الرئيسية للدورة إدارة جودة المياه في نظم  الأستزراع السمكي . التغيرات المناخية والبيئة المائية بين الحاضر والمستقبل التقنيات الحديثة لمعالجة مخلفات المزراع السمكية.

أنواع العوالق النباتية (الطحالب) وتطبيقاتها في الأستزراع السمكي وكيفية جمعها  وتصنيفها وتنميتها. الأعلاف وتغذية الأسماك وأثرها على جودة المياه في المزارع السمكية كذلك التدريب العملي على أخذ عينات وقياس جودة المياه واعطاء النصائح حول أخذ عينات المياه وإدارة جودة المياه في المزارع السمكية. سمية العناصر الثقيلة و تأثيرها على جودة المياه والأسماك  طرق معالجتها . تقنية البيوفلوك فى  مياه المزرعة السمكية .

واختتم الدورة وقام بتوزيع الشهادات أ.د/ رفعت محمد الجمل  مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية على المتدربين و المحاضرين وقد حضر الدوره 16 متدرب من مختلف الجهات الحكوميه و الخاصه مثل الشركة الوطنية للثروة السمكية والاحياء المائية للقوات المسلحة و كلية التكنولوجيا والتنمية و شركة نيوهوب إيجيبت أكواتك.

و فى الختام اشاد المتدربين بقدر المعلومات المكتسبه فى الدوره التدريبيه وحسن التنظيم والضيافة.

 

 

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