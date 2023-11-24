مدرب الزمالك يلقي محاضرة على اللاعبين استعدادا لـ أبو سليم بالكونفدرالية

ألقى معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية سريعة على اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح معتمد جمال للاعبين بعض النقاط الفنية والخططية الخاصة بخطة اللعب، بالإضافة إلى الأدوار التكتيكية للبعض داخل أرضية الملعب، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام أبو سليم الليبي.

وطالب معتمد جمال اللاعبين بتنفيذ الأمور الفنية المطلوبة بكل دقة، في ظل أهمية المباراة المقبلة للفريق في بداية مشوار دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.