القباج تدعو إلى تقديم كافة احتياجات المرافقين للجرحى الفلسطينيين بالعريش

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رفقة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية المصابين، زيارة الجرحى الفلسطينيين والأطفال الخدج الذين يتلقون العلاج في مستشفي العريش العام شمال سيناء ، وذلك للاطمئنان عليهم والعمل على تلبية كافة احتياجات المرافقين لهم.

الأطفال الخدج :



وتفقدت القباج غرف حضّانات الأطفال الخدج الفلسطينيين المتواجدين في مستشفى العريش العام.لتلقي الرعاية الصحية والعلاج اللازم لمواجهة سوء التغذية ونقص الأكسجين وحالات الجفاف التي أصابت البعص منهم.

كما اطمأنت القباج ، على حصول ذويهم من المرافقين للجرحى المصابين في احداث غزة وكذلك الأطفال الخدج حديثي الولادة ، على كافة أشكال الرعاية؛ من حيث الإقامة والإعاشة داخل مدينة العريش، طوال فترة تواجد الأطفال في المستشفى.



وقدمت القباج خالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على جهوده من خلال ترأسه للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، مؤكدة أنه من خلال عضوية وزارة التضامن الاجتماعي الدائمة لدى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ستعمل على مواصلة التعاون بين المجلسين لتدارك قدر الإمكان الآثار الصعبة على أهالي قطاع غزة .