جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف سيناريو ما بعد الهدنة في غزة

كشف المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، سيناريو ما بعد انتهاء الهدنة بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبدأت اليوم الجمعة في السابعة صباحا، هدنة لمدة أربعة أيام برعاية مصرية قطرية أمريكية، تتخللها تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن: "الحرب الإسرائيلية على حماس ستتواصل لتحقيق أهدافها، مثلما قمنا بتفكيك جزء كبير من منظومة حماس العسكرية في منطقة شمال قطاع غزة، وفي مناطق أخرى، يجب أن نقوم بتفكيك تلك المنظومة أيضا"، بسحب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد "أدرعي" أن "هناك ضغوط تتجه نحو إسرائيل بشأن تمديد هذه الهدنة المؤقتة، وتل أبيب تقول بوضوح أن الحرب ستُستأنف والحرب ستستغرق وقتا، ونحن قمنا بعمليات جوية وبرية في منطقة شمال القطاع وهذه الحرب ستتوسع أكثر".

وزعم أن "ما زالت هناك صواريخ تطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية بغض النظر عن أنها تطلق بعدد قليل جدا، لكن حماس لا تزال تمتلك ترسانة ما من القذائف الصاروخية".

وأضاف: "الوضع في الجنوب اللبناني صعب، هناك عدد كبير من القتلى في صفوف حزب الله، الذي يأخذ الدولة اللبنانية إلى مغامرات ويخاطر بحاضر لبنان وحتى بمستقبله".