إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة في حادث انقلاب توك توك بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الشرقي اتجاه ابو صالح بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بطريق مصر - أسيوط الصحراوي الشرقي اتجاه ابو صالح بدائرة المحافظة، ووجه على الفور بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف إلي محل الواقعة وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلفي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.