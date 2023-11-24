النائب مجاهد نصار : رسائل الرئيس السيسي بمؤتمر دعم فلسطين حاسمة للمجتمع الدولي

شارك النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس، الخميس، في مؤتمر وحفل تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة الدولي بطريق صلاح سالم بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الشخصيات العامة والأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية ومئات الآلاف من المواطنين حاملين صور الرئيس السيسي وأعلام مصر وفلسطين ، للتأكيد على دعمهم لموقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم الكامل لتحركات الرئيس السيسي

لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

وأكد النائب مجاهد نصار أن الجموع الغفيرة والآلاف المؤلفة من المصريين شباباً وكبارا ورجالا ونساء من كافة مكونات الشعب المصري جاءت إلى استاد القاهرة الدولي لتؤكد أن الشعب المصري بأكمله يثق في تحركات الرئيس السيسي في الحفاظ على أراضي الوطن والوقوف بكل جسارة ووضوح إلى جوار القضية الفلسطينية العادلة.

وأضاف نصار أن كلمة الرئيس السيسي في استاد القاهرة الدولي، في مؤتمر تحيا مصر فلسطين حملت رسائل للإنسانية بالتأكيد على على دور مصر فى تقديم المساعدات لأهالي غزة ورسائل للسلام بأن مصر بأننا نبتغي منهج السلام طوال تاريخنا ورسائل أخرى هامة بأن الأمن القومي المصري خط أحمر وأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر جديد وضعه السيسي للجميع

كما شاركت مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، عضو التحالف الوطني الأهلي التنموي ، بحشود كبيرة من كافة أنحاء شبرا الخيمة في مؤتمر واحتفال تحيا مصر وفلسطين ، وقالت الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي للمؤسسة أن مشاركة مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية في مؤتمر تحيا مصر وفلسطين يأتي إيماناً من المؤسسة بكل ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود لدعم أهالي قطاع غزة وتأكيداً أن الشعب المصري يصطف حول قيادته لتقديم كل ما يلزم من مساعدات إنسانية و أننا قيادة وشعباً ضد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لضمان عدم تصفية القضية الفلسطينية وأن الأمن القومي المصري خط أحمر

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