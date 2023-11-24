الخارجية القطرية : نأمل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، اكتمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم مع عائلاتهم، تنفيذا لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بوساطة دولة قطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية.



ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الدكتور الأنصاري، تصريحه أنه تم اطلاق سراح أول 39 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، ولم شملهم مع عائلاتهم.

وقال أيضا : تم جمع شمل أول 13 رهينة، وجميعهم من النساء والأطفال مع عائلاتهم في إسرائيل، موضحا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشرفت على خروجهم بأمان من غزة كجزء من تنفيذ اتفاق الهدنة.

واضاف الدكتور الأنصاري : أن جهود الوساطة أسفرت أيضا عن إطلاق سراح 10 مواطنين تايلنديين ومواطنا فلبينيا تم تسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر، خارج اتفاق الهدنة الإنسانية.

وتابع : شاحنات المساعدات الإنسانية، التي كان من المقرر أن تدخل غزة اليوم، تمكنت من عبور الحدود لإيصال الإمدادات والمساعدات الحيوية إلى الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.

وواصل : إن دولة قطر حافظت على خطوط اتصال مباشرة مع طرفي الاتفاق، واللجنة الدولية للصليب الأحمر طوال عملية تبادل الأسرى.

وأكد أيضا علي دولة قطر تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وتسهل تبادل المعلومات بين الطرفين والصليب الأحمر في الوقت المحدد لضمان معالجة أي قضايا قد تحدث على الفور، مشيرا الي ان دولة قطر لا تزال على اتصال وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ اتفاق الهدنة على الوجه الأكمل.

وختم المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، تصريحاته؛ معربا عن شكر دولة قطر للطرفين على تعاونهما حتى الآن الذي أنجح المرحلة الأولى من تبادل الأسرى، معبر عن أمل دولة قطر في أن تشهد الأيام القليلة القادمة تتويج الجهود الجارية بتمديد الهدنة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.