دورة تدريبية عن آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة بجامعة الوادي الجديد

يعتزم مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، تنظيم دورة تدريبية عن آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري.

صرح بذلك الدكتور عمرو فتوح مدير وحدة المكتبة الرقمية، وقال إنه سيتم إقامة الدورتين التدريبيتين بمركز تكنولوجيا المعلومات، وذلك يوم الأحد الموافق 26/11/2023، وحتي يوم الإثنين الموافق 27/11/2023 الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بحضور فريق عمل بنك المعرفة المصري.

وأضاف أن الدورة تستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية.