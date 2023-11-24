دوري روشن.. الطائي يعود بريمونتادا ويفوز على الرائد بثلاثية

حقق الطائي فوزاً ثميناً على حساب ضيفه الرائد في مباراة مثيرة قلب فيها صاحب الأرض الطاولة في وجه ضيفه الذي تقدم بثلاثة أهداف لهدف قبل أن يخرج الطائي منتصراً بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم الرائد بهدف مبكر عن طريق جوليو تافاريس في الدقيقة الثانية عشر من ضربة جزاء، قبل أن يضيف يحيى سنبل الهدف الثاني مع الدقيقة 27. وقلص بيرنارد مينساه النتيجة بعدما سجل الهدف الأول للطائي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 45، شهدت الدقائق الأخيرة من شوط المباراة تحولات مثيرة بعد هدف الطائي الأول إذ تم منح منصور البيشي البطاقة الحمراء لاعب الرائد.

وأدرك الطائي التعادل في الدقيقة 64 قبل أن يتم إلغاء الهدف، لكن كريم البركاوي لاعب الرائد عزز تقدم فريقه بهدف ثالث مع الدقيقة 72.

وبعد دقائق مثيرة قلب الطائي الطاولة في وجه الرائد في ريمونتادا مثيرة حيث حضر الهدف الثاني عن طريق عبد الله الفهد مدافع الرائد بالخطأ في مرماه، قبل يسجل مينساه هدف التعادل من خلال ضربة جزاء حضرت في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، ومنح فيرجيل ميسيديان فريقه الطائي الفوز بالهدف الرابع مع الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الطائي بهذا الانتصار رصيده إلى النقطة الرابعة عشر فيما بقي الرائد على 9 نقاط.